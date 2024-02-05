Спикер Палаты представителей обещает "похоронить" проект бюджета для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По его словам, если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он "умрет по прибытию".

"Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент", – отметил Джонсон.

В воскресенье Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине.

В Белом доме также отмечали, что не обсуждают с Конгрессом возможность выделения в отдельный проект финансирования для Украины и Израиля.