Боррель после визита в Польшу отправляется в Украину

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Польшу 5 февраля подтвердил, что дальше отправляется в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Боррель сказал журналистам, что "находится на пути в Киев", не уточнив подробностей. Предположительно, топ-дипломат Евросоюза может приехать в Украину уже завтра, 6 февраля.

Он также подчеркнул, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.

Напомним, в январе Жозеп Боррель анонсировал визит в Киев.

В Варшаве у Борреля были запланированы двусторонние встречи с Радославом Сикорским и представителями польского Минобороны, "чтобы обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности – от Украины до Ближнего Востока".