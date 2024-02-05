Укр Рус Eng

Глава дипломатії ЄС приїхав до Польщі для переговорів про Україну

Понеділок, 5 лютого 2024, 13:38

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок прибув до Польщі для переговорів, серед іншого, про Україну. 

Про це Боррель повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

У Варшаві в Борреля заплановані двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Радославом Сікорським та представниками польського Міноборони, "щоб обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики – від України до Близького Сходу".

"Польща продемонструвала неабияку солідарність, надаючи підтримку Україні у всіх вимірах, включаючи військовий", – зауважив Боррель.

Нагадаємо, у січні Боррель анонсував візит до Києва на початку лютого.

Раніше Боррель визнав, що ЄС зможе поставити Україні до березня лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів замість обіцяного мільйона.

Водночас у ЄС гальмується питання реформуванням Європейського фонду миру, з якого допомагають Україні зброєю. Це питання, як сподіваються, має бути вирішене до березня. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель Польща