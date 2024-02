Глава дипломатії ЄС приїхав до Польщі для переговорів про Україну

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок прибув до Польщі для переговорів, серед іншого, про Україну.

Про це Боррель повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

У Варшаві в Борреля заплановані двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Радославом Сікорським та представниками польського Міноборони, "щоб обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики – від України до Близького Сходу".

"Польща продемонструвала неабияку солідарність, надаючи підтримку Україні у всіх вимірах, включаючи військовий", – зауважив Боррель.

In Warsaw for bilateral meetings with Foreign Minister @radeksikorski & @Poland_MOD to discuss foreign & security policy priorities, from Ukraine to the Middle East.



Poland has shown remarkable solidarity providing support to Ukraine across all dimensions, including militarily. pic.twitter.com/2JwXq0vaon