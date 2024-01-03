Германия за год впервые выработала более 50% электроэнергии из "зеленых" источников

Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Германии за 2023-й составила 55%, обозначив первый год, когда этот показатель превысил 50%.

Об этом в среду, 3 января, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ, пишет "Европейская правда".

Если в 2022 году доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, в Германии составляла 48,42%, то за прошлый год этот показатель достиг 55%.

Наибольшее производство "зеленой" электроэнергии приходится на ветровые электростанции: наземные и оффшорные ВЭС в целом произвели 31,1% энергии. На солнечные станции пришлось 12,1%, биомассу – 8,4%, остальные 3,4% – на гидроэнергетику и другие возобновляемые источники.

В абсолютных показателях общее производство электроэнергии из возобновляемых источников в ФРГ в 2023 году составило 251,2 ТВт-ч, что примерно на 7,5% превысило показатель предыдущего года, который составлял 233,7 ТВт-ч.

Зато генерация из традиционных источников энергии в 2023 году составила 197,2 ТВт-ч – на 24% меньше, чем годом ранее. Но тогда как использование каменного и бурого угля заметно упало, природного газа, наоборот, выросло более чем на 31%.

При этом общее производство электроэнергии в ФРГ за год упало более чем на 9%, а общая нагрузка на сеть – более чем на 5%.

Напомним, что в 2020 году в Германии доля "зеленой" энергии среди потребленной за полугодие впервые превысила 50%.

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