Украина и Нидерланды провели очередной раунд переговоров о "гарантиях безопасности"
Представители Украины и Нидерландов 5 февраля провели в Киеве третий раунд переговоров по двусторонним обязательствам по безопасности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.
Во время переговоров Украина и Нидерланды "основательно обсудили доработанный проект соответствующего соглашения по безопасности и согласовали позиции по отдельным элементам документа", говорится в сообщении.
Также, как утверждается, представители "отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения".
Украинскую группу возглавлял заместитель председателя ОП Игорь Жовква. Других деталей переговоров в Офисе президента не привели.
Напомним, переговоры о "гарантиях безопасности" с Нидерландами начались в октябре 2023 года.
Также известно, что Киев приближается к заключению аналогичного соглашения с Германией и Францией.
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