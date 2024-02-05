Україна й Нідерланди провели черговий раунд переговорів про "гарантії безпеки"

Представники України й Нідерландів 5 лютого провели в Києві третій раунд переговорів із щодо двосторонніх безпекових зобов’язань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Під час переговорів Україна та Нідерланди "ґрунтовно обговорили доопрацьований проєкт відповідної безпекової угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа", йдеться в повідомленні.

Також, як стверджується, представники "відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди".

Українську групу очолював заступник голови ОП Ігор Жовква. Інших деталей переговорів в Офісі президента не навели.

Нагадаємо, переговори про "гарантії безпеки" з Нідерландами почались у жовтні 2023 року.

Також відомо, що Київ наближається до укладання аналогічної угоди з Німеччиною та Францією.

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