Минобороны Молдовы пришлось опровергать фейки о "транзите F-16 для Украины"

Министерству обороны Молдовы пришлось публиковать опровержение фейка, который распространился в соцсетях, о якобы разрешении Молдовы на транзит по территории страны истребителей F-16, которые должны везти для Украины.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Дезинформация начала распространяться в последние дни, особенно в Telegram-каналах. В сообщениях утверждалось, что президент Майя Санду якобы дала разрешение на транзит истребителей через территорию Молдовы, а Министерство обороны якобы позволило разместить эти истребители для Украины на аэродроме в Маркулештах. Также разгоняли слухи, что Молдова "готовит украинских военных для вторжения в Приднестровье".

"Мы категорически опровергаем эти ложные сообщения, направленные на нагнетание страха в обществе. Просим граждан быть бдительными и брать информацию только из официальных источников", – заявили в ведомстве.

Минобороны оставило без детализированного опровержения сообщения, что Санду и Зеленский якобы договорились, что украинские F-16 смогут пролетать через воздушное пространство Молдовы.

Фейк о якобы размещении украинских истребителей в Маркулештах уже отдельно опровергали две недели назад.

Напомним, в Пентагоне рассчитывают, что в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

А в конце декабря первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и отправилась на обучение управлению истребителями F-16 в Дании.