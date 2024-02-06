Почему Северная Ирландия стала ближе к выходу из состава Соединенного Королевства

Северная Ирландия – страна, входящая в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, – наконец-то получила новое правительство, благодаря чему вышла из политического кризиса, длившегося два года. И вероятно – сразу попала в новый.

Впервые с начала существования Северной Ирландии как таковой – то есть с 1921 года – ее первым министром стал представитель националистической партии "Шинн Фейн", конечная цель которой – воссоединение острова Ирландия в составе одного государства.

Лидер этой партии Мишель О'Нил прямо заявляла, что считает реальным референдум о вхождении в Республику Ирландия в течение десятилетия.

О том, имеют ли основания ожидания референдума о воссоединении Ирландии читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Один остров – одна страна: Северная Ирландия делает первый шаг к разрыву с Британией. Далее – краткое ее изложение.

В субботу, 3 февраля – ровно через два года с начала политического кризиса – он завершился назначением нового первого министра Северной Ирландии.

Выход Соединенного Королевства из Европейского Союза стал для Северной Ирландии проблемой. Она граничит с Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз. И раньше между обоими государствами фактически не существовало границы.

Республиканцы Северной Ирландии, в отличие от юнионистов, настаивали на дальнейшем пребывании в общем рынке и таможенной зоне с Евросоюзом – чтобы избежать любых теоретических препятствий при пересечении границы с Ирландией.

Лондон и Брюссель вроде согласовали компромисс, оформленный в отдельном соглашении – Североирландском протоколе.

Время шло, ЕС и Британия продолжали вести переговоры об изменении Североирландского протокола, компромиссные механизмы так и не появились, а юнионисты все больше возмущались ситуацией.

В феврале 2022-го ушел в отставку первый министр Северной Ирландии от Демократической юнионистской партии (ДЮП) Пол Гиван. Это была попытка юнионистов давить на Лондон, чтобы тот в переговорах с ЕС настаивал на лучших условиях торговли через "внутреннюю границу".

А без согласия ДЮП, соответственно, не могло функционировать правительство Северной Ирландии.

Как следствие, два года страна жила в условиях политического кризиса: правительства нет, работа Ассамблеи из-за той же ДЮП парализована, так что и деньги поступали только за счет прямых дотаций из Лондона.

Итак, кризис завершился назначением впервые за 102-летнее существование страны представительницы республиканцев-националистов, лидера "Шинн Фейн" Мишель О'Нил.

Важный нюанс: националистические взгляды "Шинн Фейн" касаются прежде всего именно воссоединения острова Ирландия в пределах одного государства, а не, например, политики в отношении мигрантов или экономики (здесь иногда партия стоит даже на левых позициях).

Нынешний статус Северной Ирландии регулирует Страстнопятничное соглашение 1998 года, в котором прямо предусмотрена возможность референдума об изменении статуса страны, если есть данные, указывающие на изменение там общественных настроений (правда, это соглашение не определяет, по каким признакам можно утверждать об "изменении общественных настроений").

Возникает резонный вопрос: разве такими изменениями не являются соцопросы, свидетельствующие о преобладании сторонников воссоединения? Или победа партий-сторонников этого курса и избрание их представительницы первым министром?

Так что сценарий "воссоединения Ирландии" уже не кажется таким уж неосуществимым.

Конечно же, нельзя забывать и о другой опции, которая может одновременно решить претензии и юнионистов, и республиканцев – возвращение Соединенного Королевства в ЕС.

В конце концов, большинство британцев уже скептически относятся к самой идее Brexit.

Но пока на политическом уровне возвращение Британии в ЕС менее чем маловероятно, невольная заложница Brexit Северная Ирландия и дальше будет искать пути избежания политического кризиса.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Один остров – одна страна: Северная Ирландия делает первый шаг к разрыву с Британией.