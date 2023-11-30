У Британії відповіли на заяви глави Єврокомісії про необхідність "виправити" Brexit

В уряді Великої Британії прокоментували заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо можливості повернення Сполученого Королівства до складу ЄС.

Відповідну заяву речника британського прем'єра Ріші Сунака наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за його словами, Сунак виступав за Brexit ще до того, "як це було в його кар'єрних інтересах, тому що він пристрасно в це вірить".

"Ми дуже зосереджені на тому, щоб забезпечити його успіх", – зазначив представник прем’єра Британії.

Він додав, що британський прем'єр-міністр не вважає, що Brexit – під загрозою.

"Отримані після Brexit свободи дозволяють нам ще більше посилити нашу міграційну систему. Саме завдяки їм ми гарантуємо, що пацієнти у Великій Британії зможуть швидше отримати доступ до ліків, а також покращаться умови утримання тварин. Це саме те, на чому ми зосереджені", – наголосив речник.

Раніше фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання, чи вважає вона, що Британія зможе коли-небудь знову приєднатися до ЄС, зазначила, що це питання для наступного покоління: "Я постійно кажу своїм дітям: ви повинні це виправити. Ми все зіпсували, ви повинні це виправити".

У 2016 році британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського Союзу, який набув чинності з 1 січня 2020 року. Цей курс тоді підтримала консервативна більшість у парламенті, а також частина лейбористів і дрібніших партій правого крила.

Нині ж частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня.

Крім того, британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.