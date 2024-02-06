Бывшему вагнеровцу Медведеву отказали в убежище в Норвегии, но не выгоняют

В Норвегии не удовлетворили ходатайство об убежище бывшего боевика ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который бежал из России около года назад, но не выгоняют его из страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dagbladet, цитируя адвоката Медведева.

Управление по вопросам миграции (UDI) отклонило заявку Медведева на получение убежища, говорит его адвокат, однако позволило оставаться в стране по временному виду на жительство, который нужно будет периодически обновлять – из соображений рисков в случае его возвращения в Россию.

По словам адвоката, отказ обосновали в том числе тем, что "вагнеровцы" в России не являются официальной структурой армии. Он собирается подавать апелляцию и доказывать, что несмотря на эти формальности военизированное формирование фактически действовало как часть регулярной российской армии.

Издание просило ведомство о комментарии, но там отказались предоставлять детали, ссылаясь на правила конфиденциальности.

Во время пребывания Медведева в Норвегии его допрашивали в качестве свидетеля относительно периода службы в рядах ЧВК "Вагнер".

В Норвегии сообщали, что Украина не обращалась с запросом об экстрадиции бывшего боевика.

Напомним, в Финляндии находится под стражей бывший командир неонацистской группы "Русич" Яна Петровского, известного также как Воислав Торден, которого подозревают в совершении преступлений в Украине; экстрадировать его отказались.

В декабре 2023 года бывший полковник российской разведки, причастный к агрессии РФ против Украины, выехал в Нидерланды и заявил о желании дать показания в Международном уголовном суде.