Колишньому вагнерівцю Медведєву відмовили у притулку в Норвегії, але не виганяють

У Норвегії не задовольнили клопотання про притулок колишнього бойовика ПВК "Вагнер" Андрєя Медведєва, який втік з Росії близько року тому, але не виганяють його з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Dagbladet, цитуючи адвоката Медведєва.

Управління з питань міграції (UDI) відхилило заявку Медведєва на отримання притулку, каже його адвокат, проте дозволило залишатися в країні за тимчасовою посвідкою на проживання, яку потрібно буде періодично поновлювати – з міркувань ризиків у разі його повернення до Росії.

За словами адвоката, відмову обгрунтували у тому числі тим, що "вагнерівці" у Росії не є офіційною структурою армії. Він збирається подавати апеляцію і доводити, що попри ці формальності воєнізоване формування фактично діяло як частина регулярної російської армії.

Видання просило відомство про коментар, але там відмовилися надавати деталі, посилаючись на правила конфіденційності.

Під час перебування Медведєва у Норвегії його допитували як свідка щодо періоду служби у лавах ПВК "Вагнер".

У Норвегії повідомляли, що Україна не зверталася із запитом щодо екстрадиції колишнього бойовика.

Нагадаємо, у Фінляндії перебуває під вартою колишній командир неонацистської групи "Русич" Яна Петровського, відомого також як Воїслав Торден, якого підозрюють у скоєнні злочинів в Україні; екстрадувати його відмовилися.

У грудні 2023 року колишній полковник російської розвідки, причетний до агресії РФ проти України, виїхав у Нідерланди й заявив про бажання дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді.