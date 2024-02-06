Трамп обжалует решение суда, которое оспорило его иммунитет по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение Федерального апелляционного суда округа Колумбия, который не признал его иммунитета по федеральному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, журналистам заявил представитель кампании Трампа Стивен Чунг.

По словам Чунга, Трамп обжалует решение суда относительно его иммунитета по делу о штурме Капитолия.

"Если президенту не будет предоставлен иммунитет, то каждый будущий президент, который покинет пост, будет немедленно обвинен противоположной стороной. Без полного иммунитета президент Соединенных Штатов не сможет должным образом функционировать!" – сказал он.

Апелляционный суд Колумбии дал Трампу время до 12 февраля, чтобы подать в Верховный суд США запрос об апелляции – это даст адвокатам время подготовить основательное апелляционное заявление. В противном случае дело возвращается в суд первой инстанции в Вашингтоне для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в начале августа спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

Адвокаты экс-президента США утверждали, что тот не подлежит уголовной ответственности, поскольку на него распространяется "абсолютный иммунитет" как главы исполнительной власти.

Они же говорили, что единственным способом привлечь Трампа к ответственности был импичмент – который, как известно, провалился в последние дни президентства республиканца.

Рассмотрение федерального дела в отношении штурма Капитолия, в котором фигурирует Трамп, должно было начаться 4 марта 2024 года – в разгар предвыборной кампании. Но из-за апелляций и ходатайства защиты экс-президента судья Таня Чуткан отложила его на неопределенный срок.