Трамп оскаржить рішення суду, яке заперечило його імунітет у справі про штурм Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп оскаржить рішення Федерального апеляційного суду округу Колумбія, який не визнав його імунітету у федеральній справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, журналістам заявив речник кампанії Трампа Стівен Чунг.

За словами Чунга, Трамп оскаржить рішення суду стосовно його імунітету у справі про штурм Капітолія.

"Якщо президенту не буде надано імунітету, то кожен майбутній президент, який залишить посаду, буде негайно звинувачений протилежною стороною. Без повного імунітету президент Сполучених Штатів не зможе належним чином функціонувати!" – сказав він.

Апеляційний суд Колумбії дав Трампу час до 12 лютого, щоб подати до Верховного суду США запит про апеляцію – це дасть адвокатам час підготувати ґрунтовну апеляційну заяву. У протилежному випадку справа повертається до суду першої інстанції у Вашингтоні для подальшого розгляду.

Нагадаємо, на початку серпня спецпрокурор Міністерства юстиції США оголосив Трампу чотири звинувачення у справі про штурм Капітолія, зокрема змову з метою введення в оману та перешкоджання офіційному розслідуванню.

Адвокати експрезидента США стверджували, що той не підлягає кримінальній відповідальності, позаяк на нього поширюється "абсолютний імунітет" як голови виконавчої влади.

Вони ж казали, що єдиним способом притягти Трампа до відповідальності був імпічмент – який, як відомо, провалився в останні дні президентства республіканця.

Розгляд федеральної справи стосовно штурму Капітолія, в якій фігурує Трамп, мав початись 4 березня 2024 року – в розпал передвиборчої кампанії. Але через апеляції та клопотання захисту експрезидента суддя Таня Чуткан відклала її на невизначений термін.