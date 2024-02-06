Суд отказался признавать иммунитет Трампа по федеральному делу о штурме Капитолия

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет президентского иммунитета по федеральному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

В 57-страничном решении, принятом судьями единогласно, напоминается о сотнях участников штурма Капитолия, которые подлежали уголовному преследованию. Судьи считают, что Трамп не может ссылаться на президентский иммунитет для освобождения от ответственности за те события.

"В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый в уголовном правонарушении", – говорится в решении.

Апелляционный суд Колумбии указывает, что Трамп действительно имел иммунитет на посту президента, но он "больше не защищает его от этого уголовного преследования".

Напомним, в начале августа спецпрокурор Министерства юстиции США предъявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

Адвокаты экс-президента США утверждали, что тот не подлежит уголовной ответственности, поскольку на него распространяется "абсолютный иммунитет" как главы исполнительной власти.

Они же говорили, что единственным способом привлечь Трампа к ответственности был импичмент – который, как известно, провалился в последние дни президентства республиканца.

Рассмотрение федерального дела в отношении штурма Капитолия, в котором фигурирует Трамп, должно было начаться 4 марта 2024 года – в разгар предвыборной кампании. Но из-за апелляций и ходатайства защиты экс-президента судья Таня Чуткан отложила его на неопределенный срок.