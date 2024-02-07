Польша активировала авиацию из-за массированной ракетной атаки РФ на Украину

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Twitter (X) командования.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с причинением ракетных ударов по территории Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщается, в связи с этим активизировали все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а оперативное командование осуществляет постоянный мониторинг ситуации.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", – заявили также в командовании.

Утром 7 февраля Россия наносит массированный ракетный удар по Украине.

Напомним, Генштаб Польши 29 декабря заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

После этого в МИД Польши вызвали для объяснений временного поверенного России.

Во время следующей массированной атаки Польша поднимала в воздух свою авиацию.