Посол США на фоне ракетной атаки РФ: Украине нужна наша помощь для безопасности сейчас

Посол США в Киеве Бриджит Бринк отметила необходимость выделения американской помощи по безопасности для Украины без промедлений.

Об этом, как передает "Европейская правда", она написала в Twitter (X) на фоне очередной массированной ракетной атаки РФ против Украины.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех. Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи для безопасности уже сейчас", – написала она.

У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої… February 7, 2024

Как сообщалось, в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Утром 7 февраля Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве и Киевской области работала ПВО. В Харькове, в Дрогобыче Львовской области и в Черкасской области прогремели взрывы. В Николаеве много повреждений и есть раненые.

Россия ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.

Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.