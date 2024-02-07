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Посол США на фоне ракетной атаки РФ: Украине нужна наша помощь для безопасности сейчас

Среда, 7 февраля 2024, 09:25

Посол США в Киеве Бриджит Бринк отметила необходимость выделения американской помощи по безопасности для Украины без промедлений.

Об этом, как передает "Европейская правда", она написала в Twitter (X) на фоне очередной массированной ракетной атаки РФ против Украины.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех. Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи для безопасности уже сейчас", – написала она.

Как сообщалось, в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.

Утром 7 февраля Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве и Киевской области работала ПВО. В Харькове, в Дрогобыче Львовской области и в Черкасской области прогремели взрывы. В Николаеве много повреждений и есть раненые.

Россия ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.

Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

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