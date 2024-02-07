Посол США на тлі ракетної атаки РФ: Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз

Посол США в Києві Бріджит Брінк наголосила на потребі виділення американської безпекової допомоги для України без зволікань.

Про це, як передає "Європейська правда", вона написала в Twitter (X) на тлі чергової масованої ракетної атаки РФ проти України.

"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", – написала вона.

У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх. Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої… February 7, 2024

Як повідомлялося, у Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.

Вранці 7 лютого Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві та Київській області працювала ППО. У Харкові, в Дрогобичі Львівської області та на Черкащині пролунали вибухи. У Миколаєві багато пошкоджень і є поранені.

Росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі.

Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.