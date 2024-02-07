Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за массированной атаки РФ
Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги.
Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как Россия начала свою незаконную агрессию", – написал Боррель в Twitter (X).
К своему сообщению он также приобщил фото из укрытия.
Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd
Жозеп Боррель во вторник прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.
Во внешнеполитической службе ЕС уточнили, что визит Борреля в Украину продлится два дня – 6 и 7 февраля.
Утром 7 февраля Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве и Киевской области работала ПВО. В Харькове, в Дрогобыче Львовской области и в Черкасской области прогремели взрывы. В Николаеве много повреждений и есть раненые.