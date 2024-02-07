Укр Рус Eng

Боррель встретил утро в Киеве в укрытии из-за массированной атаки РФ

Среда, 7 февраля 2024, 08:55

Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги.

Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как Россия начала свою незаконную агрессию", – написал Боррель в Twitter (X).

К своему сообщению он также приобщил фото из укрытия.

Жозеп Боррель во вторник прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.

Во внешнеполитической службе ЕС уточнили, что визит Борреля в Украину продлится два дня – 6 и 7 февраля.

Утром 7 февраля Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве и Киевской области работала ПВО. В Харькове, в Дрогобыче Львовской области и в Черкасской области прогремели взрывы. В Николаеве много повреждений и есть раненые.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель