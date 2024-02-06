Кулеба говорит, что "перезагрузка" во власти не повлияет на отношения с Западом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, что военно-политическая перезагрузка, которая ожидается в ближайшее время, не повлияет на отношения Киева с западными союзниками.

Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами", – заявил глава МИД.

Он сказал, что президент Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить руководителя армии, если считает нужным.

Кулеба добавил, что любые перестановки не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

"У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели – разгрома России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели нет никаких дискуссий", – сказал он.

В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Зеленский накануне заявил, что рассматривает возможность "перезагрузки" с целью замены нескольких высокопоставленных чиновников, и что эта "перезагрузка" выйдет за пределы военной сферы.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.