Байден второй раз за неделю оговорился и перепутал европейских лидеров

Президент США Джо Байден оговорился во время недавнего предвыборного мероприятия, перепутав бывших канцлеров Германии – это уже вторая его похожая ошибка менее чем за неделю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Выступая в среду в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств, Байден вспомнил разговор с лидерами G7 в 2021 году. В том разговоре лидеры обсуждали беспорядки в Капитолии США 6 января, и в общении канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Байдену.

"И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы вы взяли в руки London Times и узнали, что 1000 человек выломали двери британского парламента, убили нескольких полицейских по дороге туда, чтобы не дать премьер-министру вступить в должность", – пересказал Байден о разговоре.

Коль возглавлял Германию на посту канцлера с 1984 по 1989 год, он умер за четыре года до упомянутого Байденом события. На мероприятии G7 в 2021 году присутствовала Ангела Меркель.

Это уже второй раз за неделю президент США перепутал европейских лидеров с умершими. Рассказывая очередную историю о саммите G7, Байден ранее на этой неделе перепутал президента Франции Эмманюэля Макрона с покойным Франсуа Миттераном, возглавлявшим Францию с 1981 по 1995 год и умершим в 1996 году.

81-летний президент США, который стремится перебраться на второй срок, допустил ряд неловких высказываний на публике. В июле 2023 года он случайно сказал, что от COVID-19 умерли "более 100" американцев. Позже Белый дом исправил его цитату на "более 1 миллиона".

В июне он перепутал войну в Украине с войной в Ираке, заявив, что президент России Владимир Путин "проигрывает войну в Ираке".

77-летний бывший президент Дональд Трамп, который должен стать главным оппонентом Байдена на предстоящих президентских выборах в США, тоже неоднократно отмечался языковыми ляпами.

В октябре прошлого года Трамп перепутал Венгрию и Турцию, назвав венгерского премьер-министра Виктора Орбана лидером Турции.

А менее чем через неделю он ошибочно сказал, что Венгрия граничит с Россией. В прошлом месяце Трамп также перепутал кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.