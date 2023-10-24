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Трамп объявил Орбана лидером Турции и нашел у него границу с Россией

Вторник, 24 октября 2023, 07:18

Бывший президент США Дональд Трамп перепутал имена своих международных друзей во время предвыборной речи в понедельник, неправильно назвав Виктора Орбана лидером Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление Трампа в Нью-Гемпшире.

"Весь мир взрывается. Вы знаете, для меня большая честь – есть такой человек, Виктор Орбан, кто-то когда-нибудь слышал о нем?" – сказал Трамп, имея в виду премьер-министра Венгрии.

"Он, наверное, один из самых сильных лидеров в мире. Он лидер Турции", – добавил бывший президент США.

Трамп добавил, что Орбан имеет "фронт" с Россией. Ни Турция, ни Венгрия не имеют границы с Россией.

Вот как звучало заявление Трампа в Нью-Гемпшире (фразы после 1 минуты видео):

Ранее Трамп хвалил Орбана и называл его стиль правления "нелиберальной демократией". Трамп принимал его в Белом доме в 2019 году.

Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа 2016 года. Он также публично поддерживает Трампа в кампании 2024 года и в судебных делах против экс-президента США.

Трамп, по словам Орбана, – "человек, который может спасти Западный мир и, возможно, все человечество".

Став президентом США, Трамп открыто хвалил Эрдогана и его стиль правления, называя его "другом" и "адским лидером". Эрдоган называл Трампа среди лидеров, которыми он больше всего восхищается.

Между тем, Виктор Орбан признавался, что молился за победу Эрдогана на выборах.

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