Трамп снова нашел у Венгрии границу с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп снова ошибочно сказал своим поклонникам, что Венгрия имеет общую границу с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В воскресенье Трамп выступил с речью на митинге в штате Айова, поскольку он продолжает свою предвыборную кампанию по борьбе за еще один президентский срок. Однако речь Трампа показала, что он плохо знает географию Восточной Европы.

"Виктор Орбан, кто-то когда-либо слышал о Викторе Орбане? Он председатель Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – сказал Трамп.

Trump claims that Hungary has a border with Russia. pic.twitter.com/3aymBMignn