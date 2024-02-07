В Молдове создадут орган по соблюдению международных санкций

В правительстве Молдовы появится Межведомственный наблюдательный совет, который будет отвечать за соблюдение международных санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Такое решение кабинет министров Молдовы принял на заседании 7 февраля.

Согласно проекту решения, совет возглавит премьер-министр страны Дорин Речан.

Также в него войдут руководители основных государственных органов и учреждений.

Совет будет обеспечивать соблюдение уже введенных международных санкций, а также вводить собственные ограничения.

Напомним, в начале февраля Молдова, среди других стран, присоединились к решению Совета Европейского Союза о санкциях против российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева.

В ноябре глава МИД Молдовы сообщал, что страна за последние полтора года присоединилась к четырем пакетам санкций ЕС против России.