Шмыгаль посетит Варшаву для участия в совместном заседании правительств Украины и Польши

На конец марта в Варшаве запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши и сейчас идет подготовка визита в польскую столицу премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом PAP Studio сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич, пишет "Европейская правда".

Зварич вспомнил о январском визите премьер-министра Дональда Туска в Киев. Посол сказал, что визит стал открытием новой страницы в польско-украинских отношениях, и что состоялся содержательный разговор, который очертил план совместных действий между двумя странами на ближайшее будущее.

"Мы хотим разговаривать друг с другом, реализовывать много хороших проектов, укреплять наше стратегическое партнерство, и я думаю, что это путь в правильном направлении", – сказал Зварич.

Он рассказал о подготовке запланированного визита премьер-министра Шмыгаля в Варшаву и отметил, что это "не только официальный визит, но и совместные межправительственные консультации, даже, скажем, совместное заседание украинского и польского правительств".

"Это также будет такой очень важный формат для наших отношений. Есть также очень много очень конкретных, практических планов в сфере экономического сотрудничества, в сфере вооружений, в сфере безопасности", – добавил посол.

Зварич сообщил, что накануне визита Шмыгаля состоится заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества под председательством вице-премьера Украины Ирины Верещук и министра развития и технологий Кшиштофа Гетьмана.

Туск в конце января, после встречи с главой украинского правительства в Киеве, анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые состоятся во второй половине марта в Варшаве.

Глава правительства Польши также заявлял во время январского визита, что проблемы в украинско-польских отношениях следует решить как можно скорее.

Читайте в статье "ЕвроПравды" о том, что изменил визит в Киев премьера Туска.