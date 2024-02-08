Шмигаль відвідає Варшаву для участі у спільному засіданні урядів України і Польщі

На кінець березня у Варшаві заплановане спільне засідання урядів України та Польщі й зараз триває підготовка візиту до польської столиці прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це PAP Studio повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, пише "Європейська правда".

Зварич згадав про січневий візит прем'єр-міністра Дональда Туска до Києва. Посол сказав, що візит став відкриттям нової сторінки у польсько-українських відносинах, і що відбулася змістовна розмова, яка окреслила план спільних дій між двома країнами на найближче майбутнє.

"Ми хочемо розмовляти один з одним, реалізовувати багато хороших проєктів, зміцнювати наше стратегічне партнерство, і я думаю, що це шлях у правильному напрямку", – сказав Зварич.

Він розповів про підготовку запланованого візиту прем'єр-міністра Шмигаля до Варшави й зазначив, що це "не лише офіційний візит, а й спільні міжурядові консультації, навіть, скажімо, спільне засідання українського та польського урядів".

"Це також буде такий дуже важливий формат для наших відносин. Є також дуже багато дуже конкретних, практичних планів у сфері економічного співробітництва, у сфері озброєнь, у сфері безпеки", – додав посол.

Зварич повідомив, що напередодні візиту Шмигаля відбудеться засідання комітету з питань економічного співробітництва під головуванням віцепрем'єр-міністра України Ірини Верещук та міністра розвитку і технологій Кшиштофа Гетьмана.

Туск наприкінці січня, після зустрічі з главою українського уряду в Києві, анонсував польсько-українські міжурядові консультації, які відбудуться у другій половині березня у Варшаві.

Глава уряду Польщі також заявляв під час січневого візиту, що проблеми в українсько-польських відносинах слід вирішити якомога швидше.

Читайте у статті "ЄвроПравди" про те, що змінив візит до Києва прем'єра Туска.