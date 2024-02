В Киев приехала двухпартийная делегация из Конгресса США

В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет председатель комитета по разведке.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

Днем 9 февраля посол опубликовала фото встречи делегации на киевском вокзале.

Great to welcome to Kyiv a bipartisan congressional delegation led by House Intelligence Chair @RepMikeTurner and including @RepFrenchHill, @RepJasonCrow, @RepSpanberger, and @ZachNunn. pic.twitter.com/CyOJYLEvzb