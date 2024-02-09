В Киев приехала двухпартийная делегация из Конгресса США
Пятница, 9 февраля 2024, 16:41
В Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки, ее возглавляет председатель комитета по разведке.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".
Днем 9 февраля посол опубликовала фото встречи делегации на киевском вокзале.
Great to welcome to Kyiv a bipartisan congressional delegation led by House Intelligence Chair @RepMikeTurner and including @RepFrenchHill, @RepJasonCrow, @RepSpanberger, and @ZachNunn. pic.twitter.com/CyOJYLEvzb— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 9, 2024
По ее словам, делегацию возглавляет председатель комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, также в составе – члены этого же комитета республиканец Фрэнч Хилл, демократ Джейсон Крау, демократ Эбигейл Спанбергер и член комитета по финансовым услугам, республиканец Зак Нанн.
Напомним, 8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.
Подробнее об этом – в статье "Луч надежды из США".