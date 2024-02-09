В Будапеште сотни людей требовали отставки президента из-за скандального помилования

По меньшей мере тысяча человек вышла на протест в Будапеште 9 февраля, требуя отставки президента Каталин Новак из-за ее решения помиловать мужчину, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протестующие, которые собрались возле офиса Новак, держали плакаты с надписью "Отставка!", назвав этот шаг единственным приемлемым решением в сложившейся ситуации.

Сама венгерский президент не увидела протест, поскольку находится с официальным визитом в Катаре.

ФОТО: REUTERS

На фоне скандала партия власти "Фидес" накануне предложила поправку к Конституции, которая лишит президента права помилования преступлений, совершенных против детей. Новак уже заявила, что подпишет поправку в случае ее одобрения.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

Оппозиционные партии Венгрии после этого потребовали отставки Новак.