У Будапешті сотні людей вимагали відставки президентки через скандальне помилування

Щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті 9 лютого, вимагаючи відставки президентки Каталін Новак через її рішення помилувати чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протестувальники, які зібрались біля офісу Новак, тримали плакати з написом "Відставка!", назвавши цей крок єдиним прийнятним рішенням у ситуації, що склалась.

Сама угорська президентка не побачила протест, позаяк перебуває з офіційним візитом у Катарі.

Фото: Reuters

На тлі скандалу партія влади "Фідес" напередодні запропонувала поправку до Конституції, яка позбавить президента права помилування злочинів, скоєних проти дітей. Новак уже заявила, що підпише поправку в разі її схвалення.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак.