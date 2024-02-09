У Будапешті сотні людей вимагали відставки президентки через скандальне помилування
П'ятниця, 9 лютого 2024, 22:29
Щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті 9 лютого, вимагаючи відставки президентки Каталін Новак через її рішення помилувати чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Протестувальники, які зібрались біля офісу Новак, тримали плакати з написом "Відставка!", назвавши цей крок єдиним прийнятним рішенням у ситуації, що склалась.
Сама угорська президентка не побачила протест, позаяк перебуває з офіційним візитом у Катарі.
На тлі скандалу партія влади "Фідес" напередодні запропонувала поправку до Конституції, яка позбавить президента права помилування злочинів, скоєних проти дітей. Новак уже заявила, що підпише поправку в разі її схвалення.
Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.
Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.
Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак.