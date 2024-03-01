Заявления Макрона по Украине углубили конфликт между премьером и президентом Хорватии  

Раскол между премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Зораном Милановичем продолжает углубляться после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что будущее развертывание западных войск в Украине нельзя окончательно "исключать".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Около 20 европейских лидеров собрались в понедельник в Париже на саммит в поддержку Украины, организованный под эгидой Макрона в конце прошлой недели, с целью поиска путей дальнейшей военной поддержки Киева со стороны западных стран.

Хотя уже в понедельник, после встречи европейских лидеров в Париже, Макрон объяснил, что по этому вопросу "нет консенсуса", его слова вызвали широкий резонанс, и во вторник несколько столиц ЕС, в частности Берлин, Варшава и Мадрид, отвергли его комментарии.

Хотя Пленкович также заявил, что Хорватия не будет отправлять солдат в Украину, его участие во встрече и его заявления открыли дверь для нового конфликта с Милановичем.

В частности, Пленкович заявил, что Хорватия не намерена отправлять солдат в Украину, но Загреб продолжит помогать Киеву, как и раньше – экономически, финансово, военно и гуманитарно, но без прямого участия в войне.

Он добавил, что в декабре 2022 года в парламенте не хватило всего четыре голоса, чтобы одобрить участие Хорватии в тренировочной миссии EUMAM для украинских солдат.

"Поскольку мы не преуспели даже в этом символизме, мы даже не предложили вариант, чтобы хорватские солдаты поехали в Украину", – сказал Пленкович журналистам во вторник, когда они спросили его, какова позиция Загреба относительно заявления Макрона о том, что Западу, возможно, придется отправить солдат.

Офис Милановича резко отреагировал на слова Пленковича.

"О чем именно шла речь в Париже, и что Пленкович пообещал там от имени Хорватии (как в прошлом году пообещал тренировать украинских солдат без согласования с президентом республики)?" – спросили в канцелярии президента.

"От чьего имени и в чьих интересах Пленкович претендует на право даже участвовать в дискуссиях об участии хорватских солдат в войне в Украине? Или Пленкович настаивает на обязательной военной подготовке в Хорватии, чтобы подготовить хорватских солдат к отправке на войну в Украину?", – добавили они.

"Если бы не было хорватского парламента и президента республики, очевидно, что Пленкович непосредственно втянул бы Хорватию в войну в Украине", – заявили в канцелярии президента.

Конфликт между Пленковичем и Милановичем из-за войны в Украине продолжается с начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года.

Пленкович обвиняет Милановича в "русофильстве" и ранее заявлял, что тот "действует как некий кремлевский чиновник".

Напомним, Миланович призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.