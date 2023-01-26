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Скандальный президент Хорватии заявил, что "российские и американские танки горят одинаково"

Четверг, 26 января 2023, 20:31

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну. 

Об этом он сказал во время посещения компании AD Plastik, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

"Если Америка и Россия не придут к согласию, а этого не видно, война не прекратится. Почему-то я надеюсь, что идут какие-то переговоры, или мы потихоньку будем двигаться к третьей мировой войне, которая, некоторые считают, уже началась, но я немного сдержан. Что касается танков, то и российские, и американские горят одинаково", - сказал он.

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Миланович также саркастически прокомментировал решение Берлина передать танки Киеву.

"...Через несколько дней министр иностранных дел Германии сказала, что мы должны объединиться, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Возможно, Германия снова воюет с Россией, но удачи им, возможно, у них все получится лучше, чем 70 лет назад", - сказал президент Хорватии.

Он подчеркнул, что военным Хорватии не следует оказывать помощь Украине,

"Возможно, эти танки сгорят, возможно, дойдут до Крыма, но без Хорватии. Я всегда буду выступать за это. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе, могут выступать за это, но я не буду", - сказал он.

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"Если мы воюем с Россией, то давайте посмотрим, что нам делать, и тогда мы не будем спрашивать мнение Германии. Шольц был несколько мягче, но пусть договорятся, кто там канцлер. Я давно в политике, и наша страна через многое прошла, но такого безумия я еще не видел", - подытожил он в конце.

Президент Хорватии Зоран Миланович известен антиукраинскими заявлениями. 

Комментируя позицию правительства относительно учебной миссии ЕС для украинских военных, Миланович предложил премьер-министру Андрею Пленковичу самому ехать воевать в Украину.

Из-за того, что Миланович не одобрил участие Хорватии в тренировочной миссии ЕС для украинских военных, хорватский парламент отклонил предложение о присоединении страны к этой миссии.



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