Французские ультраправые перед евровыборами обещают переписать договоры ЕС

Джордан Барделла, глава списка французского ультраправого "Национального объединения" на европейских выборах, хочет переписать договоры ЕС и бороться с "фондерляйенизмом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В присутствии депутатов Европарламента и партийных функционеров, в том числе Марин Ле Пен, лидер партии поставил перед собой задачу "100 дней на мобилизацию" и "100 дней на победу" на европейских выборах, запланированных на июнь, которые "будут не похожи на любые другие".

Будучи "национальными настолько же, насколько и европейскими", эти выборы дадут возможность подготовиться к президентским выборам в 2027 году, в конце которых, если "Национальное объединение" победит, оно предложит "переписать европейские договоры", заявил Барделла.

Барделла раскритиковал главу Еврокомиссии фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона, заявив, что его главной целью является борьба с "фондерляйенизмом" и сторонниками либеральной Европы, которые ведут Европу к "самоубийству".

Что касается расширения ЕС, то, по словам Барделлы, "когда структура не работает с 27 членами, зачем вам 36?". Он также заявил, что комментарии Макрона относительно отправки войск в Украину были "глубоко безответственными" и "ослабляют французскую позицию, играя на руку Кремлю".

Он также против идеи выхода Франции из ЕС и за "Европу наций".

"Европа наций" не хочет говорить о Frexit, именно потому, что вы не выходите из-за стола, когда выигрываете игру", – пояснил Барделла.

Националистические партии лидируют в опросах на европейских выборах в десятке стран ЕС, включая Францию, Италию и Австрию.

Предлагая "альтернативную модель сотрудничества", основанную на новой "трехцветной стратегии", Барделла хочет "изменить все, ничего не разрушая", сказал он.

"Трехцветная стратегия" делит сферы деятельности стран-членов и ЕС на три направления.

Зеленым цветом обозначены сферы, где действия могут быть общими. Оранжевым цветом обозначены сферы, в которых можно действовать совместно, но при определенных условиях, например, вопросы, связанные с Шенгенской зоной. Красным цветом обозначены сферы, где действия должны быть переданы исключительно странам-членам, такие как управление миграцией в пределах национальных границ, энергетический баланс, дипломатия и оборона.

Распределение сфер полностью отличается от нынешней структуры ЕС, и его имплементация в конечном итоге потребует "переписывания договоров", сказал Барделла.

Напомним, в начале февраля депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили неустанные усилия России по подрыву европейской демократии и выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу.

Учитывая поддержку Москвой сепаратистских движений в Европе, депутаты Европарламента крайне обеспокоены вероятными связями между каталонскими сепаратистами, включая представителей регионального правительства Каталонии, а также бывшего регионального лидера и нынешнего депутата Европарламента Карлеса Пучдемона, с одной стороны, и российской администрацией, с другой стороны.