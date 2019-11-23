Ексдепутат Путіна розказав про переговори з Каталонією про визнання незалежності в обмін на Крим

Ексдепутат Держдуми РФ від партії "Единая Россия" Сергєй Марков заявив, що каталонські сепаратисти намагались через нього домовитись з РФ про визнання незалежності Каталонії в обмін на визнання Криму російським.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило іспанське видання El Mundo, кореспондент якого зустрівся з Марковим.

Сергєй Марков - депутат Держдуми РФ п'ятого скликання від партії "Єдина Росія" і в минулому був довіреною особою кандидата Путіна на виборах президента. СБУ визнавала Маркова персоною нон грата в Україні. Нині Марков є професором Московського державного інституту міжнародних відносин і фігурує в ефірах російського ТБ як "політолог".

Як розповів Марков іспанському виданню, під час каталонської кризи із ним нібито вийшов на контакт радник колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона Віктор Терраделльяс, колишній секретар з міжнародних питань нині не існуючої партії "Демократична конвергенція Каталонії". Він нібито "хотів поговорити про політичні питання".

"Я сказав їм, що поговорю з колегами, і вони підтвердили, що Росія буде на боці іспанського уряду", - запевнив Марков видання.

Марков не розкрив, до кого прийшов, щоб дізнатися офіційну позицію РФ, але сказав, що вони не були урядовцями, а "політичними консультантами".

"Ми зустрілися знову і я сказав їм (каталонцям), що у Росії немає можливості визнати незалежність Каталонії з кількох причин", - сказав він.

Потім, за словами Маркова, каталонський посланець поклав на стіл свою зустрічну пропозицію. "Вони сказали мені, що можуть визнати Крим частиною Росії".

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Але, сказав Марков, Росію не зацікавила ця пропозиція. "Ми велика країна, ми не зацікавлені в цьому визнанні", - зазначив він.

Марков додав, що у нього було "дві чи три зустрічі" з каталонським посланцем під час "гострої фази каталонської кризи".

Зауважимо, коментар Маркова оприлюднено на тлі розслідування в Національному суді щодо діяльності російських шпигунів і ступеня їх проникнення в процеси навколо спроби проголошення каталонської незалежності.

Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.