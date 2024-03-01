Пограничное агентство ЕС утроит персонал на болгарско-турецкой границе

Пограничное агентство Европейского Союза Frontex заявило в четверг, что со следующего месяца утроит количество своих офицеров в Болгарии, чтобы помочь уменьшить количество людей, пересекающих границу из Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Увеличение штата происходит в то время, когда Болгария готовится частично присоединиться к Шенгенской зоне, что позволит отменить паспортные проверки для людей, путешествующих между страной и этой зоной воздушным и морским транспортом, начиная с 31 марта.

Пограничные проверки для наземных путешествий останутся.

По словам руководителя Frontex Ханса Лейтенса, количество офицеров, работающих на границе, увеличится до 500-600 человек.

"Болгария является очень важным партнером. Без Болгарии мы не сможем защитить наши внешние границы", – добавил он.

Frontex сообщил, что в прошлом году зафиксировал 380 тысяч нелегальных пересечений границ с Европейским Союзом, что является самым высоким показателем с 2016 года.

Общее количество нелегальных пересечений границы все еще далеко от пиковых показателей 2015 и 2016 годов, которые были вызваны увеличением количества мигрантов, бегущих от войны и бедности на Ближнем Востоке и в Африке.

Напомним, глава пограничного агентства ЕС Frontex Ханс Лейтенс ожидает роста общего притока мигрантов в Евросоюз в 2024 году и считает, что полностью остановить перемещение людей невозможно.

В прошлом году в Европейском Союзе достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.