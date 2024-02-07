Глава пограничного агентства ЕС: Полностью остановить нелегальную миграцию невозможно

Глава пограничного агентства ЕС Frontex Ганс Лейтенс ожидает роста общего притока мигрантов в Евросоюз в 2024 году и считает, что полностью остановить перемещение людей невозможно.

Об этом Лейтенс рассказал в разговоре с агентством Reuters, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос об июньских выборах в ЕС в Европарламент, на которых миграция является главным вопросом, бывший нидерландский пограничник сказал, что полностью остановить нелегальных мигрантов нереально.

"Миграция – это глобальное явление. Нам нужно управлять миграцией, потому что мы не можем справиться с неуправляемой миграцией в Европу. Но полная остановка – для меня это кажется очень сложным, если не сказать невозможным", – отметил Лейтенс.

В прошлом году агентство Frontex зафиксировало 380 тысяч нелегальных пересечений границы, что является самым высоким показателем с 2016 года.

Это стало еще одним годом роста подряд после минимума пандемии COVID в 2020 году, и эта тенденция, по мнению Лейтенса, сохранится и в 2024 году.

"Я не думаю, что появится новая тенденция к снижению количества пересечений", – сказал он, ожидая, что больше людей из стран Африки к югу от Сахары будут стремиться попасть в Европу, в то время как ситуация с палестинцами, которые бегут из Газы, остается неопределенной.

"Я не хочу звучать очень панически, но я думаю, что это предположение может быть доказано", – признался Лейтенс.

Напомним, в прошлом году в Европейском Союзе достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

В последнее время очень много мигрантов прибывают на испанские Канарские острова. В январе их количество выросло более чем на 1000% по сравнению с прошлым годом.