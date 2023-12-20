Совет ЕС и Европарламент согласовали ключевые пункты реформы системы миграции и убежища

Испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Данные проекты касаются всех этапов миграционных процедур – так называемого скрининга нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, снятия биометрических данных, подачи заявок об убежище, правил определения, какая страна ЕС должна заниматься данными заявками, принципа солидарности между странами-членами и реагирования на кризисные ситуации, в частности случаи использования мигрантов как инструмента давления на Евросоюз.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес назвал договоренность "большим шагом вперед", но добавил, что для решения проблемы нужно будет работать с первопричинами миграционного кризиса.

Напомним, на прошлой неделе Италия и Великобритания согласовали совместный проект по добровольной репатриации мигрантов.

Между тем Финляндия повторно закрыла границу с Россией менее чем через сутки после открытия двух КПП, потому что на границе сразу же появились новые искатели убежища.