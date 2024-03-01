Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Президент США Джо Байден 1 марта подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства, который позволяет предотвратить шатдаун со следующего дня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как говорится в опубликованном Белым домом указе Байдена, закон продлевает финансирование по части федеральных правительственных программ до 8 марта, а по остальным – до 22 марта 2024 года.

Это должно дать Конгрессу США – который накануне одобрил законопроект – больше времени, чтобы согласовать 12 бюджетных законопроектов и принять их.

Накануне законодатели говорили, что согласовали самые неотложные законопроекты о финансировании, которые поставят на голосование на следующей неделе.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Тем временем в Палате представителей попытаются обойти Джонсона для одобрения помощи Украине.