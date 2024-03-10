Президент Латвии ответил на заявление Папы о "белом флаге": Нельзя капитулировать перед злом
Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс резко отреагировал на заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что Украине следует иметь "отвагу белого флага" и вести переговоры.
Об этом латвийский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
В своем посту Ринкевичс отметил: "нельзя капитулировать перед злом".
"Надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", – добавил он.
Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.
После того, как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".
Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.