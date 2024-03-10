Папа Римский сказал, что Украине нужно иметь "отвагу белого флага", Ватикан объяснил эти слова

Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага", и вести переговоры.

Заявление понтифика, сделанное в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Во время интервью Франциска спросили о его позиции относительно обсуждений между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора.

Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Это одна из интерпретаций, это правда. Однако я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет отвагу белого флага и ведет переговоры", – сказал Франциск.

Он добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.

"Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", – сказал Папа Римский.

После того как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова.

"Папа употребляет образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить им прекращение военных действий, перемирие, достигнутое благодаря мужеству переговоров. Он желает дипломатического решения для справедливого и длительного мира", – говорится в заявлении.

Представитель Ватикана добавил, что далее в этом интервью, говоря о другом конфликте, но "имея в виду любую военную ситуацию", Папа четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией".

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.