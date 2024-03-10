Польские фермеры временно ослабили блокаду границы с Украиной

В воскресенье, 10 марта, польские фермеры-протестующие разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчова".

Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Суспільне.

"В ночь с 8 на 9 марта они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец". Это временно, потому что они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 числа", – сказал Демченко.

По его словам, пять пунктов пропуска остаются заблокированными. В очередях остается около 1700 грузовиков.

"Хотя направление пункта пропуска "Краковец" разблокировано и движение там происходит интенсивное, но также продолжает оставаться очередь из грузовиков. На территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", – отметил пресс-секретарь ГПСУ.

Демченко добавил, что польские протестующие пропускают незначительное количество грузовиков в сторону Украины.

Полностью заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини". За минувшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу в сторону Украины пересекло около 50 грузовиков, а на пункте пропуска "Шегини" – около 35 грузовиков, добавил представитель Госпогранслужбы.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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