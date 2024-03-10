Польські фермери тимчасово послабили блокаду кордону з Україною

У неділю, 10 березня, польські фермери-протестувальники розблокували пункт пропуску "Краківець-Корчова".

Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Суспільне.

"В ніч з 8 на 9 березня вони припинили свої дії в напрямку пункту пропуску "Краківець". Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 числа", — сказав Демченко.

За його словами, п'ять пунктів пропуску лишаються заблокованими. У чергах залишається близько 1700 вантажівок.

"Хоч напрямок пункту пропуску "Краківець" розблокований і рух там відбувається інтенсивний, але також продовжує залишатися черга з вантажівок. На території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це близько 600 вантажних транспортних засобів", — зазначив речник ДПСУ.

Демченко додав, що польські протестувальники пропускають незначну кількість вантажівок у бік України.

Повністю заблокованими залишаються пункти пропуску "Ягодин" та "Шегині". За минулу добу на пункті пропуску "Ягодин" кордон у бік України перетнуло близько 50 вантажівок, а на пункті пропуску "Шегині" — близько 35 вантажівок, додав представник Держприкордонслужби.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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