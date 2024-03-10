Разведка Британии: Украина ускорила усиление обороны на разных участках фронта
Разведка Великобритании отмечает, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 10 марта.
Украинские оборонительные позиции включают противотанковые "зубы дракона" и рвы, пехотные окопы, минные поля и опорные пункты, отметили в ведомстве.
В разведке подчеркнули, что расширение оборонительных линий уменьшит способность российских оккупационных войск продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках текущих наступательных операций.
"Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнурительном характере конфликта и означает, что любая попытка провести операцию по прорыву с высокой вероятностью будет сопровождаться большими потерями", – говорится в обзоре.
В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.
Перед этим говорилось о том, как Россия использует иранские беспилотники Mohajer-6 над Черным морем и над территорией Украины.