Розвідка Британії: Україна прискорила посилення оборони на різних ділянках фронту
Розвідка Великої Британії зазначає, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 10 березня.
Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві.
У розвідці підкреслили, що розширення оборонних ліній зменшить здатність російських окупаційних військ просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.
"Створення основних оборонних позицій свідчить про виснажливий характер конфлікту і означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – йдеться в огляді.
У попередньому огляді британська розвідка проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.
Перед цим йшлося про те, як Росія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 над Чорним морем і над територією України.