Немецкий министр грубо раскритиковал усилия США по защите климата

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в США в грубой форме раскритиковал усилия страны по защите климата.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Bild.

В выступлении перед студентами Колумбийского университета, обращаясь к американским политикам, Хабек заявил: "Решайте долбаные проблемы, которые мы имеем сейчас" (в оригинале Solve the f***ing problems).

Он, в частности, раскритиковал тот факт, что США имеют один из самых высоких показателей выбросов CO₂ на душу населения в мире, и что администрация президента Джо Байдена делает недостаточно для того, чтобы изменить эту ситуацию.

"Я слышу много разговоров и знаю, что ваше правительство приняло решение стать климатически нейтральным, как Европа, к 2050 году. Но вы еще очень, очень далеки от этого", – отметил немецкий министр.

Напомним, Европейская комиссия 6 февраля одобрила документ с рекомендациями о сокращении выбросов парниковых газов в промышленном секторе, который предлагает государствам-членам достичь сокращения в 90% к 2040 году.

Данные европейской Службы по вопросам изменения климата Copernicus показали, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений и показатели уже близки к потеплению на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.