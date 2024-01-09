Агентство ЕС: 2023 год глобально был самым теплым в истории наблюдений

Данные европейской Службы по вопросам изменения климата Copernicus показали, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений и показатели уже близки к потеплению на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в докладе агентства.

Начиная с июня, в 2023 году фиксировались "беспрецедентные" температуры и в итоге год оказался самым теплым в истории метеорологических наблюдений – с 1850 года, побив предыдущие рекорды 2016 года.

Глобальная средняя температура составила 14,98°C, на 0,17°C больше, чем в 2016 году.

Также 2023 год оказался на 0,60°C теплее средних температур 1991-2020 годов и на 1,48°C теплее доиндустриальных показателей 1850-1900 годов.

Вероятно, температурные показатели 12-месячного периода, который завершится январем или февралем 2024 года, превысят 1,5°C по сравнению с доиндустриальными показателями.

Почти половина дней года были более чем на 1,5°C теплее средних показателей 1850-1900 годов, а два дня в ноябре – даже на 2°C теплее.

Все месяцы, начиная с июня, стали рекордно теплыми в истории наблюдений.

Непосредственно в Европе год был вторым самым теплым в истории наблюдений, уступая лишь 2020 году. Средняя температура была на 1,02°C выше средних показателей 1991-2020 годов.

Сентябрь стал самым теплым в истории.

Площадь антарктических морских льдов в феврале 2023 года сократилась до рекордного минимума для соответствующего времени года.

Концентрация в атмосфере диоксида углерода и метана превысила показатели 2022 года и достигла рекордного уровня.

Для Британии и Франции прошедший 2023 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений, а для Ирландии и Нидерландов - самым жарким с начала наблюдений.