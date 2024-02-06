Еврокомиссия официально рекомендует сократить углеродные выбросы на 90% к 2040 году

Европейская комиссия 6 февраля одобрила документ с рекомендациями о сокращении выбросов парниковых газов в промышленном секторе, который предлагает государствам-членам достичь сокращения в 90% к 2040 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Рекомендации Еврокомиссии касаются внедрения технологий, которые могут "улавливать" парниковые газы или удалять их непосредственно из атмосферы, а затем хранить или утилизировать.

"Комиссия начнет подготовительную работу над возможным будущим пакетом нормативно-правовых актов по транспортировке и хранению CO2, в котором будут рассмотрены такие вопросы, как структура рынка и расходов, доступ третьих сторон, стандарты качества CO2 или инвестиционные стимулы для новой инфраструктуры", – говорится в пресс-релизе исполнительного органа ЕС.

Он предлагает сосредоточиться на трех ключевых направлениях внедрения соответствующих технологий: инвестиции и финансирование; исследования и инновации, а также информирование общественности о них; международное сотрудничество.

Одобренные Еврокомиссией рекомендации, как утверждается, подробно объясняют, "как эти технологии могут способствовать сокращению выбросов на 90% к 2040 году и достижению климатической нейтральности к 2050 году".

Для воплощения этих целей к 2040 году технологии "улавливания" парниковых газов должны обрабатывать примерно 280 миллионов тонн таких газов в год.

В 2022 году ЕС сократил выбросы парниковых газов на 33% по сравнению с 1990 годом.

Напомним, данные европейской Службы по вопросам изменения климата Copernicus показали, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений и показатели уже близки к потеплению на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом.

Для Великобритании и Франции прошедший 2023 год стал вторым самым жарким в истории наблюдений, а для Ирландии и Нидерландов - самым жарким с начала наблюдений.