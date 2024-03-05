Президенту Латвии пришлось лететь в эконом-классе из-за пьяного пассажира

Президента Латвии Эдгарса Ринкевичса во время одного из рейсов пришлось пересадить в эконом-класс, поскольку в самолете находился подозрительный пассажир в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на программу 360TV Ziņneši, информирует "Европейская правда".

Советник латвийского президента по иностранным делам Эдвинс Северс рассказал, что инцидент произошел во время одного из коммерческих рейсов.

"Там один из пассажиров, казалось, мог представлять угрозу ... Во время посадки он был ориентирован на конфликт и сидел очень близко к президенту", – рассказал советник.

Он также подтвердил, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне Ринкевичс ответил на пост американского миллиардера Илона Маска, где тот выразил удивление, почему НАТО продолжает существовать, хотя Варшавский договор бывших социалистических стран распался.

Ранее СМИ сообщили, что президент Литвы Гитанас Науседа ранее покинул заседание Европейского совета в Брюсселе, которое проходило 26-27 октября, вечером 27 октября его заметили в Каунасе на баскетбольном матче.