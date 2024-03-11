Разведка Британии: РФ может готовить депортацию жителей оккупированных территорий Украины

Разведка Великобритании проанализировала шаги РФ, которыми она пытается сделать оккупацию захваченных территорий Украины необратимой, и предположила возможность депортации жителей без российских паспортов.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 11 марта, сообщает "Европейская правда".

Ведомство напомнило, что на оккупированных территориях без российского паспорта сейчас нельзя получить социальные услуги, в частности медицинские.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому жители неподконтрольных территорий, которые откажутся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право оставаться на оккупированных территориях только до 1 июля 2024 года.

"Существует реальная вероятность того, что все лица, которые будут находиться на оккупированных территориях после этой даты и не будут иметь российского паспорта, будут депортированы или задержаны", – говорится в сообщении.

О планах Кремля по депортации свидетельствует также риторика экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который указал, что людей без паспортов РФ могут отселить в отдаленные районы России.

Разведка подчеркивает, что Кремль проводит безостановочную политику русификации на оккупированных территориях. Другой указ от 26 февраля 2024 года определяет, что оккупированные территории становятся частью российского южного военного округа.

"Кремль стремится сделать интеграцию оккупированных территорий в состав Российской Федерации необратимой", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании отмечала, что Силы обороны Украины начали ускоренно возводить оборонительные позиции на нескольких участках фронта.

Перед этим разведка проанализировала, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.