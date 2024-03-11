Розвідка Британії: РФ може готувати депортацію українців з окупованих територій

Розвідка Великої Британії проаналізувала кроки РФ, якими вона намагається зробити окупацію захоплених територій України незворотною, і припустила можливість депортації мешканців без російських паспортів.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 11 березня, повідомляє "Європейська правда".

Відомство нагадало, що на окупованих територіях без російського паспорта зараз не можна отримати соціальні послуги, зокрема лікарські.

У квітні 2023 року президент Росії Владімір Путін видав указ, згідно з яким мешканці непідконтрольних територій, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі особи мають право залишатися на окупованих територій лише до 1 липня 2024 року.

"Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на окупованих територіях після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або затримані", – йдеться у повідомленні.

Про плани Кремля щодо депортації свідчить також риторика експрезидента РФ Дмитрія Медведєва, який вказав, що людей без паспортів РФ можуть відселити у віддалені райони Росії.

Розвідка підкреслює, що Кремль проводить незупинну політику русифікацію на окупованих територіях. Інший указ від 26 лютого 2024 року визначає, що окуповані території стають частиною російського південного військового округу.

"Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії зазначала, що Сили оборони України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Перед цим розвідка проаналізувала, як атаки українських безпілотників по об'єктах у РФ вплинули на нафтопереробну галузь Росії.