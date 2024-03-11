Дуда хочет предложить странам НАТО увеличить расходы на оборону

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в США предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону с 2% от ВВП до 3%.

Заявление польского президента приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Дуда сказал, что хочет обсудить свое предложение со всеми членами НАТО, а также с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Он сказал, что Альянс должен оставаться "гибким" и быть готовым к любой ситуации.

"Я хочу предложить во время визита в Белый дом, и я буду говорить об этом со всеми союзниками и Столтенбергом, чтобы страны НАТО тратили на оборону не 2%, а 3% от ВВП. И это должен быть уровень, ниже которого опускаться категорически не рекомендуется", – отметил президент Польши.

Он подчеркнул, что если союзники будут укреплять оборону, "никто не осмелится напасть на сильный НАТО".

Как известно, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск во вторник, 12 марта, совершат визит в США.

В Белом доме ранее отмечали, что визит польских лидеров совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Альянсу со стороны Соединенных Штатов и Польши.