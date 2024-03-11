Дуда и Туск вместе поедут в США

Президент Польши Анджей Дуда вместе с премьер-министром Дональдом Туском во вторник, 12 марта, совершат визит в США.

Визит анонсировали канцелярия польского президента и премьера, сообщает "Европейская правда".

Во время визита Дуда и Туск проведут переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Кроме того, Дуда встретится с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.

Польский президент также проведет встречу со спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном и лидером демократов в Палате Хакимом Джеффрисом.

После этого Дуда отправится в Брюссель на переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Белом доме ранее подчеркивали, что визит польских лидеров совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Соединенных Штатов и Польши Альянсу.